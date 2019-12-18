"Отдалить Украину": в РФ возмутились из-за решения Кабмина о пересечении границы

Руслан Бальбек / Википедия

Так называемый депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек отреагировал на инициативы украинского правительства изменить правила въезда на территорию Российской Федерации. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что РФ хотят внести в список стран дальнего зарубежья.

"Люди с Украины ездили и ездят в Россию к родственникам, по делам, по работе", - цитирует Бальбека РИА Новости.

При этом он указал, что ранее попытки отдалить Киев от Москвы не имели успеха.

"Те гетманы, которые пытались отдалить Украину от России, не добились стратегических успехов, да и в народе их поминают недобрым словом", - подытожил пособник оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, украинцы с 1 марта 2020 года смогут выезжать в Россию исключительно по загранпаспортам.