Венеция снова пошла под воду: опубликованы фото и видео потопа

Венеция снова страдает от высокой воды/ Фото La Presse-Anteo Marinoni

В канун католического Рождества Венецию снова затопило - уровень воды в городе поднялся на 144 см выше нормы.

Известно, что в городе залило значительную часть пешеходных улиц, поэтому туристы и местные жители вынуждены ходить по помостам. Тем не менее ситуация не катастрофическая – ожидается, что вода пойдет немного на спад. Сегодня, как ожидается, вода поднимется до уровня 135 см. А в среду, 25 декабря, хотя уровень воды также будет выше нормы, но максимум составит 115 см.

Напомним, в ноябре Венецию затопило. В частности, 12 ноября уровень воды в городе составил 1,87 метра - это был рекордный показатель за последние 53 года. Власти Венеции попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение. Сообщалось также, что в результате наводнение пострадала базилика Святого Марка, при этом колоссальный ущерб нанесен всему городу и острову. Кроме того, известно и о жертвах наводнения в Венеции. 78-летний местный житель погиб от удара электрическим током. Еще один человек умер во время наводнения, хотя в его случае, возможно, была естественная причина смерти.