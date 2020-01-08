Принц Гарри и Меган Маркл покидают королевскую семью для работы

Меган Маркл и принц Гарри уходят из королевской семьи / instagram.com/sussexroyal/

Британский принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл заявили о выходе из состава королевской семьи для дальнейшей работы и самостоятельного заработка.

"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - заявили они в своем Instagram.

Пара планирует стать полностью финансово независимой и основать благотворительную организацию. Свое будущее они видят в балансе между Соединенным Королевством и Северной Америкой.

"Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с умением ценить королевские традиции, в которых он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации", - говорят они.

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Как известно, Гарри и Меган поженились в мае 2018 года. Через год у герцога и герцогини Сассекских родился мальчик - Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Напомним, Меган Маркл оторвалась от охранников и под дождем кинулась к маленькой девочке во время их с принцем Гарри визита в Канаду.

Ранее сеть гудела от того, что в люди активно обсуждали пикантное фото Меган Маркл в стиле снегурочки.