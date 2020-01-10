"Провокации ведущих держав": Шойгу нафантазировал нападение на Россию

Сергей Шойгу / ТАСС

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу оправдался усиление военного присутствия. По его словам, Москва "строит современный высокотехнологичный Военно-морской флот", чтобы отвечать на "провокации ведущих держав".

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот", - цитирует главу миноброны РФ Крым.Реалии.

При этом он похвастался мощным научным потенциалом России, опытными инженерами и отличной подготовкой личного состава.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Румынии Людовик Орбан обеспокоен ситуацией в Черноморском регионе из-за России.