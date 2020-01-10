В Румынии набросились на РФ из-за войск в Черном море

Россия вывезла авиацию из Крыма / скриншот

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан обеспокоен ситуацией в Черноморском регионе. По его словам, Российская Федерация наращивает военное присутствие в Черном море.

"Мы обсудили ситуацию по безопасности в Черном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия", - заявил политик в Брюсселе после встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Укринформ.

При этом он указал, что Румыния будет поддерживать НАТО в вопросе консолидации союзников в этом регионе и усилению позиций Альянса.

"Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Черного моря. Мы согласились продолжать поддержку наших партнеров в регионе", - подытожил Орбан.

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессия России стала причиной усиления коллективной обороны Альянса.