"Отношения разорваны": Орбан хочет встретиться с Зеленским

Виктор Орбан / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, после президентских выборов в Украине венгерское правительство неоднократно говорило о готовности провести двустороннюю встречу, но этого так и не произошло.

При этом он подчеркнул, что ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет венгерский портал Blikk.hu.

"Украина - большая страна, и ведет себя таким образом. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди", - добавил Орбан.

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Напомним, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО.