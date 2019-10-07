"Однополая пара отдыхает": Путина и Шойгу сравнили с героями Горбатой горы

Путин и Шойгу отметили день рождения в тайге / Фото: ТАСС

Президента России Владимира Путина высмеяли за совместное времяпровождение с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по случаю 67-летия российского лидера, которое он отметил вместе с министром в сибирской тайге на реке Енисей.

"Романтично, экологично, политкорректно, толерантно. "Горбатая гора 2": пожилая однополая пара отдыхает на лоне природы в горах. Ковбои постарели, но сила чувств сохранилась. Правда, в реальности все не так идиллично. Это сюжет скорее на тему одиночества диктатора. Если никому не доверяешь, нет нормальной семьи, а детей и жен так глубоко запрятал, что и сам потерял, приходится использовать вместо жены своего старого слугу", - пошутил в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

В комментариях пользователи поддержали автора и иронизировали по поводу дня рождения Путина, который он проводит с единственным верным "слугой", а не с друзьями, родными и близкими.

"Полковнику никто не пишет", "Один раз не пид*рас", "Глубоко несчастные люди. Даже день рождения не отметить по-человечески … дно", "Старый слуга борозды не попортит", "Юннаты из отряда старперов!", "Горбатая гора - 2. Импортозамещение", - написала интернет-публика.

Ранее Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин.

Напомним, в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами и прогулялся возле реки Енисей вместе с Сергеем Шойгу.