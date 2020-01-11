"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри

Трамп почеркнул, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.
Президент США Дональд Трамп, который ранее во время визита смутил британскую королеву Елизавету II, заявил, что его опечалило решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевский обязанностей.
"Я думаю, что это печально", — заявил Трамп.
Президент также отметил, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.
"Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать", — добавил президент США в эфире Fox News.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл поделились подробностями предстоящей самостоятельности и независимости.
Гарри и Меган откажутся от суверенного гранта, из средств которого сейчас формируется пять процентов расходов герцога и герцогини Сассекских. Данный источник дохода формируется за счет перечисления 15% доходов от собственности Короны — так называется совокупность земель и других активов, принадлежащих государству. Остальные 85% поступают в бюджет Британии.
Также ранее сообщалось, королевская семья Великобритании переживает шок после заявления принца Гарри и Меган Маркл. Решение считают неокончательным.
"Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - сообщили источники.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.
"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - заявили они в своем Instagram.