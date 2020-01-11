"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри

Дональд Трамп возмущен решением Меган Маркл и принца Гарри / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее во время визита смутил британскую королеву Елизавету II, заявил, что его опечалило решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевский обязанностей.

"Я думаю, что это печально", — заявил Трамп.

Президент также отметил, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.

"Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать", — добавил президент США в эфире Fox News.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл поделились подробностями предстоящей самостоятельности и независимости.

Гарри и Меган откажутся от суверенного гранта, из средств которого сейчас формируется пять процентов расходов герцога и герцогини Сассекских. Данный источник дохода формируется за счет перечисления 15% доходов от собственности Короны — так называется совокупность земель и других активов, принадлежащих государству. Остальные 85% поступают в бюджет Британии.

Также ранее сообщалось, королевская семья Великобритании переживает шок после заявления принца Гарри и Меган Маркл. Решение считают неокончательным.

"Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - сообщили источники.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.

"Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - заявили они в своем Instagram.