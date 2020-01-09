"Это объявление войны": королевская семья отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву / Форс-Мажоры скриншот

Принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков (и королевского этикета и традиций). После этого поднялась шумиха, и появилась первая официальная реакция королевы.

Меган меркл и принц Гарри намерены запустить собственную благотворительную организацию, проводить время в Великобритании и Канаде, сами себя обеспечивать.

На странице Букингемского дворца в Instagram заявили, что решение пока что не окончательное решение.

В Букингемском дворце на своей странице в Instagram заявили, что герцоги не не приняли окончательное окончательное решение, и в настоящее время ведутся переговоры.

"Их решение повлечет за собой сложные проблемы, проработка которых займет время", - указано в сообщении.

Также во дворце добавили, что понимают их желание "использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время".

Кроме того, инсайдер, который пообщался с журналистами The Sun, сделал интригующее заявление.

"Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - подчеркнул инсайдер.

Напомним, Меган Маркл постоянно расстраивало то, что она постоянно была в центре внимания СМИ, которые писали много гадостей в ее адрес, и раздували скандал из ее общения с родителями. Меган подавала на них в суд, но безрезультатно.