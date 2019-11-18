Открылась неприятная правда о Меган Маркл и королевской семье

Меган Маркл / Reuters

Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании, хотя Королева вполне могла ей его пожаловать.

Герцогиня Меган после 18 месяцев брака с Гарри готовит документы для миграционной службы, чтобы получить гражданство в обычном порядке, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Меган Маркл вынуждена прожить в Великобритании минимум 3 года, предоставить все доказательства, что она действительно нормально живет в браке с Гарри, и сдать все необходимые тесты.

Таким образом, Меган пошла путем получения гражданства Великобритании через брак. Теперь герцогиня сохраняет все корешки от авиабилетов, хранит личные смс и делает побольше семейных фото, чтобы бдительные чиновники не нашли изъянов в их браке.

Напомним, совсем недавно Меган Маркл опозорилась с королевским протоколом, при этом нарушив одно из нерушимих правил для королевской семьи