Открылась неприятная правда о Меган Маркл и королевской семье

Меган Маркл, мягко говоря, не в почете у родственников принца Гарри. Как оказалось, некоторые вещи ради нее они категорически отказались делать.
Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании, хотя Королева вполне могла ей его пожаловать.
Герцогиня Меган после 18 месяцев брака с Гарри готовит документы для миграционной службы, чтобы получить гражданство в обычном порядке, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.
По информации издания, Меган Маркл вынуждена прожить в Великобритании минимум 3 года, предоставить все доказательства, что она действительно нормально живет в браке с Гарри, и сдать все необходимые тесты.
Таким образом, Меган пошла путем получения гражданства Великобритании через брак. Теперь герцогиня сохраняет все корешки от авиабилетов, хранит личные смс и делает побольше семейных фото, чтобы бдительные чиновники не нашли изъянов в их браке.
Напомним, совсем недавно Меган Маркл опозорилась с королевским протоколом, при этом нарушив одно из нерушимих правил для королевской семьи