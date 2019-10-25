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"Поставила в неловкое положение": Меган Маркл привселюдно опозорилась

25 октября 2019, 05:09

Супруга принца Гарри продолжает принебригать королевским протоколом.

Меган Маркл
Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая неоднократно вызывала народный гнев, снова оконфузилась. В этот раз инцидент произошел на крупном мероприятии в Лондоне.

Во время открытия One World Summit Меган Маркл решила поздравить основательницу Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон, поэтому выскочила к ней на сцену. Так, супруга принца Гарри не раздумывая направилась к Робертсоен и попыталась ее обнять.

В свою очередь, основательница Всемирного форума молодежи не ожидала подобного и протянула руку, чтобы пожать ладонь Маркл, как это предусмотрено в королевском протоколе. Бывшую актрису не смутила неоднозначность ситуации, и она настояла на объятиях.

В конечном итоге женщины обнялись, а после посмеялись над сложившейся ситуацией. На данный момент в Кенсингтонском дворце на инцидент никак не отреагировали.

Напомним, что ранее Меган Маркл приятно удивила своего супруга принца Гарри во время его поездки в Южную Африку.

видео Лондон конфуз Меган Маркл
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