Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн

Меган Маркл не смогла сопровождать принца Гарри в поездке в Малави в Южной Африке, но вместо этого нашла чем порадовать Гарри.
Принц Гарри был приятно удивлен звонком от любимой жены во время общения с африканскими детьми в Малави, пишет британское издание Express.co
Меган не смогла приехать вместе с Арчи к принцу Гарри, но зато решила немного развлечь детей неожиданным звонком.
Принц Гарри как раз общался с детьми о моральных нормах и ценности жизни, когда на ТВ неожиданно перевели изображение Меган.
Дети обрадовались, и начали приплясывать и петь, а Меган рассмеялась, и извинилась, что она без Арчи - у него дневной сон.
Принц Гарри не смог сдержать улыбку тоже. Принц Гарри во время поездки в Малави и Анголу оставил Меган в Африке. Но после видеозвонка герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург.
Тем временем, девочки из школы, в которой с ними общался принц Гарри признались, что им важно внимание и помощь таких, как Меган и Гарри.
Ведущие телеканала, который опубликовал видео поведали, что в странах Южной Африки распространенная проблема - не только бедность и необразованность. Дети уже в школе обзаводятся семьями, и на этом обучение заканчивается.
Меган Маркл позвонила принцу Гарри на Skype смотреть онлайн:
Напомним, Меган Маркл привела в безумный восторг феминисток из Анголы.