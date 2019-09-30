Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри был приятно удивлен звонком от любимой жены во время общения с африканскими детьми в Малави, пишет британское издание Express.co

Меган не смогла приехать вместе с Арчи к принцу Гарри, но зато решила немного развлечь детей неожиданным звонком.

Принц Гарри как раз общался с детьми о моральных нормах и ценности жизни, когда на ТВ неожиданно перевели изображение Меган.

Дети обрадовались, и начали приплясывать и петь, а Меган рассмеялась, и извинилась, что она без Арчи - у него дневной сон.

Принц Гарри не смог сдержать улыбку тоже. Принц Гарри во время поездки в Малави и Анголу оставил Меган в Африке. Но после видеозвонка герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург.

Тем временем, девочки из школы, в которой с ними общался принц Гарри признались, что им важно внимание и помощь таких, как Меган и Гарри.

Ведущие телеканала, который опубликовал видео поведали, что в странах Южной Африки распространенная проблема - не только бедность и необразованность. Дети уже в школе обзаводятся семьями, и на этом обучение заканчивается.

Меган Маркл позвонила принцу Гарри на Skype смотреть онлайн:

Напомним, Меган Маркл привела в безумный восторг феминисток из Анголы.