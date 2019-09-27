Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы

Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Меган Марк, которая получила титул герцогиня Сассекская, после свадьбы с принцем Гарри, во время их поездки в Анголу, встретилась с женщинами-основательницами ИТ компании, и феминистками.

Меган Маркл смогла произвести впечатление на активисток из Анголы, пишет People.

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Меган поведала, что она сейчас занимается тем, что всегда ее волновало. А сейчас - у нее появилась возможность менять мир к лучшему. Она сказала, что роль женщины - не только матери и "модели для мальчиков" - нужно развиваться и стремиться к полноценной жизни.

Меган Маркл / https://www.instagram.com/sussexroyal

Наадия Мусаджи, которая создала "Женскую инженерию", отметила, что ей понравилось общение с Меган - она не вела себя, как принцесса, а по-человечески обсуждала с ними важные проблемы.

А Матси Модиз понравилось, как они поговорили с Меган о балансе карьеры и личной жизни, и важности его соблюдения. Меган призналась, что занимается вещами, которые были важными для нее еще до вступления в королевскую семью.

Меган Маркл / https://www.instagram.com/sussexroyal

Женщины признались, что Меган вдохновила их продолжать идти к своим целям и достигать новых высот. Хоть они и смутились немного после встречи с Меган, но им безумно понравилось общение.

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