  1. Главная
  3. Stars

Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы

27 сентября 2019, 20:53

Жена бритнаского принца Гарри в рамках их поездки в Анголу встретилась с женщинами-активистками, где обсудила роль женщины в мире.

Меган Маркл
Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Меган Марк, которая получила титул герцогиня Сассекская, после свадьбы с принцем Гарри, во время их поездки в Анголу, встретилась с женщинами-основательницами ИТ компании, и феминистками.

Меган Маркл смогла произвести впечатление на активисток из Анголы, пишет People.

Читайте такжеВ Форс-мажорах от души постебались над Меган Маркл

Меган поведала, что она сейчас занимается тем, что всегда ее волновало. А сейчас - у нее появилась возможность менять мир к лучшему. Она сказала, что роль женщины - не только матери и "модели для мальчиков" - нужно развиваться и стремиться к полноценной жизни.

Меган Маркл
Меган Маркл / https://www.instagram.com/sussexroyal

Наадия Мусаджи, которая создала "Женскую инженерию", отметила, что ей понравилось общение с Меган - она не вела себя, как принцесса, а по-человечески обсуждала с ними важные проблемы.

А Матси Модиз понравилось, как они поговорили с Меган о балансе карьеры и личной жизни, и важности его соблюдения. Меган призналась, что занимается вещами, которые были важными для нее еще до вступления в королевскую семью.

Меган Маркл
Меган Маркл / https://www.instagram.com/sussexroyal

Женщины признались, что Меган вдохновила их продолжать идти к своим целям и достигать новых высот. Хоть они и смутились немного после встречи с Меган, но им безумно понравилось общение.

Ранее принц Гарри повторил путь покойной матери принцессы Дианы Спенсер

принц Гарри Ангола принцесса Диана Меган Маркл новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:45
Кабмин намерен запретить в Украине анонимные денежные переводы
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:16
"Идеальный телефонный разговор с Зеленским": Трамп задумался об обете молчания Видео
21:06
Смертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочь
21:00
Спикер Разумков прокоментировал отставку Данилюка: видео Видео
20:56
"Остался гнойник после распада СССР": российский писатель отличился бреднями о разделе Украины Видео
20:53
Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы
20:48
Креативный осенний маникюр 2019: свежие тренды, идеи дизайна из Instagram, фото, видео Фото Видео
20:40
В Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа
20:36
Данилюк хлопнул дверью из-за обиды: Зеленский не прокатил его в Америку – источник Видео
20:12
Киевлянам вернули популярные скоростные трамваи №1 и №3
20:11
Подглядывали за голыми: в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных
20:01
"Трусы менял": Хацкевич рассказал, как играл в карты с Лужным Видео
20:00
Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе Видео
19:45
Принц Гарри повторил путь покойной метери принцессы Дианы Спенсер – трогательное видео Видео
19:39
"Запахло уголовным делом": НАБУ заинтересовалось Данилюком – СМИ Видео
19:22
Представитель Грузии в ПАСЕ призвал Украину объединиться против Путина
19:03
6 лет за видеоблог: в Крыму журналиста обвиняют в призывах к терроризму Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019 Видео
18:47
Свалит ног и подолбит по голове: начинается мощнейшая магнитная буря сентября 2019 Видео
18:36
Киев дал добро на эксгумацию польских захоронений в Украине Видео
18:36
Marvel и Sony снимают Человека-паука-3 с Холландом: все подробности
18:29
"Нападение" Мендель на журналиста: что произошло на самом деле. Видео Видео
18:10
Рука Кремля: в США рассказали, как Россия причастна к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским
18:00
"Секса, еб*ный в рот, у стриптизера полно": вторая часть интервью киевского танцора стриптиза
17:39
"Без пиара и сенсаций": Холодницкий рассказал о допросе Порошенко Видео
17:28
Глобальный сбой в Facebook: что известно о проблемах соцсети
17:25
Вице-премьер рассказал, что в Украине сделают с водительскими правами
17:15
"Сами предложат": Кулеба обьяснил, как Украине стать членом ЕС Видео
17:11
"Мужской инструмент": Павел Зибров раскрыл главную интригу своего успеха Видео
17:05
Генпрокуратура передала в САП дело одиозного экс-соратника Януковича Иванющенко
17:04
Почему убиваем свой один народ: Кучма прошелся по "формуле Штайнмайера"
17:03
Гороскоп на завтра: кому ждать болезненной встряски, "грызни" и удара бактерий
17:02
От бабьего лета до мороза со снегом: украинцев предупредили об аномальной погоде в октябре Видео
16:33
Юлия Мендель "разгромила" распространенные о ней фейки
16:16
В Украине ряд крупных городов зимой останутся без тепла: полный список
16:00
"Не бросалась на журналиста": Юлия Мендель объяснила скандальный поступок
15:58
РФ перестала быть крупнейшим торговым партнером Украины Видео
15:40
Отставка секретаря СНБО: у Данилюка рассказали о конфликте с Богданом Видео
15:35
В Киеве возле дорогого отеля "засекли" министра времен Януковича. Фото
14:55
В Кабмине рассказали, что ждет украинцев с самолетами и поездами в РФ Видео
14:49
Данилюк расставил все точки над і в вопросе своей отставки
14:31
Танцовщица из турецких отелей стала помощницей нардепа от Слуги народа Фото Видео
14:28
Появилось фото больной Заворотнюк из больницы
14:19
Шпионаж и госизмена: Трамп устроил "охоту на ведьм" из-за скандала с Зеленским Видео
14:18
Курсу гривны грозит срыв: экономист предупредил об опасности отмены транша МВФ
13:38
Отставка Данилюка: у Зеленского разъяснили ситуацию
13:29
У Трампа готовятся показать улики о вмешательстве Украины в выборы в США Видео
13:23
Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019: выбирай победителя сам Видео
13:22
"Слуга народа" обвинил Рябошапку в затягивании громкого дела
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять