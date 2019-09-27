Принц Гарри повторил путь покойной метери принцессы Дианы Спенсер – трогательное видео

Принц Гарри решил повторить путь матери принцессы Дианы / скриншот instagram.com/sussexroyal

35-летний принц Гарри идет по стопам своей матери – принцессы Дианы. Спустя 22 года, будучи уже мужем и отцом, он повторил маршрут, который во время гуманитарной миссии в начале 1997 года проделала его покойная мама, которая в конце августа в том же году трагически погибла.

Отметим, принцесса Диана прибыла в Анголу в январе 1997 года. На тот момент Ангола была разрушена многолетней войной. По информации, в то время на территории Анголы находилось 9 миллионов мин при численности населения в 10 миллионов человек.

Тогда сотни человек стали жертвами взрывов. Тогда принцесса Диана решила посетить ангольский город Куито с целью убедить государство и общественные организации разминировать земли и добиться разоружения страны. Правда, быстро решить вопрос не удалось.

Так вот, принц Гарри прошелся по безопасным, разминированным тропам в специальном бронежилете и пуленепробиваемой маске-экране. Также он лично запустил и уничтожил противопехотную мину, которую волонтеры обнаружили ранее.

Принц Гарри, как и принцесса Диана, посетил Анголу / скриншот instagram.com/sussexroyal

Отметим, видео из Анголы, которое появилось на странице принца Гарри и его супруги Меган Маркл, очень тронуло пользователей Сети.

"Благодаря сыну ее наследие все еще живо. Диана Спенсер принцесса РОЗА АНГЛИЯ", - пишет пользователь Сети.

"Его мама будет так гордиться им! Интересно, как он чувствует себя в том же месте, где была его мама?", - вопрошает другой пользователь Сети.

Читайте такжеМеган Маркл 38: Принц Гарри эмоционально поздравил жену с днем рожденияНапомним, ранее сообщалось, танец молодой Елизаветы II и принцессы Дианы взволновал Сеть. На видео, датированном 1991-м годом, королева Елизавета II, ее ныне покойные мать Елизавета Боуз-Лайон и невестка принцесса Диана, а также прочие члены королевской семьи танцуют традиционный шотландский танец. Все они выглядят счастливыми и довольными.

Добавим, что сама Елизавета, одетая в голубое платье и с бриллиантовой диадемой на голове, смеется, танцуя со своим мужем принцем Филиппом и со средним сыном принцем Эндрю.