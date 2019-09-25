"Все были счастливы": танец молодой Елизаветы II и принцессы Дианы взволновал Сеть - видео

В Сети обсуждают танец Елизаветы II и принцессы Дианы / скриншот

Уже через несколько дней, в начале октября, 93-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая ранее "заказала" правнука, завершит свой отдых в шотландском замке Балморал и вернется в Лондон.

Отметим, каждый год королева Великобритании Елизавета II уезжает в Шотландию и некоторое время проводит в замке Балморал. Уже стало традицией, что завершение своего рода "отпуска" королева празднует – родных, друзей, соседей и персонал замка приглашают на бал — Ghillies Ball.

В честь этого события один из поклонников королевской семьи разместил в Instagram архивное видео, которое вызвало трогательные эмоции у пользователей Сети.

К слову, на видео, датированном 1991-м годом, королева Елизавета II, ее ныне покойные мать Елизавета Боуз-Лайон и невестка принцесса Диана, а также прочие члены королевской семьи танцуют традиционный шотландский танец. Все они выглядят счастливыми и довольными.

Добавим, что сама Елизавета, одетая в голубое платье и с бриллиантовой диадемой на голове, смеется, танцуя со своим мужем принцем Филиппом и со средним сыном принцем Эндрю.

Пользователи Сети с ностальгией вспомнили кадры с принцессой Дианой, передают Факты.

"Вау! Никогда прежде не видел, чтобы Королева и другие члены королевской семьи танцевали так. Это так восхитительно", - высказался некий пользователь Сети.

"Так мило, никогда не видел этого раньше, они все были счастливы танцевать и наслаждаться", - добавил другой пользователь Сети.

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