В Форс-мажорах от души постебались над Меган Маркл

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Меган Маркл познакомилась с принцем гарри, когда снималась в Форс-мажорах, но перед свадьбой была вынуждена покинуть проект. 8 сезон Форс-мажоров прошел без нее, а вот за участие хотя бы в одной серии 9 сезона Меган предлагали 6 миллионов евро. Но девушка отказалась, и заслужила ироничную сцену в финале.

Видео с отрывком из сериала появилось в Twitter проекта, и насмешило фанатов.

В конце седьмого сезона, когда Меган покинула проект, сценаристы Форс-мажоров отправили героиню Маркл Рейчел вместе с ее сценическим мужем Майком Россом (в исполнении актера Патрика Джей Адамса) в другой город, где они якобы основали собственную юридическую фирму. Восьмой эпизод прошел без участия персонажей Меган и Патрика.

А вот в финальном сезоне они снова решили вернуть их.

Так, в одной из серий, когда Майк ненадолго возвращается, у него спрашивают, как дела у Рэйчел. На что он отвечает: "Если я скажу вам, насколько хорошо, вы, возможно, мне не поверите", намекая на нынешний статус Меган.

"Оказалось, что дела у Рэйчел действительно хороши", - гласит подпись к ролику, которая сопровождается подмигивающим смайликом.

Поклонники с восторгом оценили шутку, и написали массу комплиментов и шуточек по поводу Меган.

Напомним, недавно Меган Маркл исполнилось 38 лет, и принц Гарри очень трогательно ее поздравил.