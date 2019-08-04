Меган Маркл 38: Принц Гарри эмоционально поздравил жену с днем рождения

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри очень эмоционально поздравил свою американскую жену с 38-летием.

На официальной странице герцогов Сассекских в Instagram появилась запись с поздравлением принца своей жене.

"Желаем Ее Королевскому Высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения!", - говорится в сообщении.

Ниже идет цитата, с официальными поздравлениями от мужа Меган - принца Гарри, которые вышли немного более эмоциональные, чем принято у британских монархов, но, вероятно, это всего лишь влияние его любимой жены.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - говорится в сообщении, которое передала пресс-служба.

Меган Маркл 38 лет / скриншот

Никто пока не в курсе, как Меган Маркл будет отмечать свое 38-летие, но определенные круги в Великобритании переживают, чтобы вечеринка бывшей актрисы не была слишком шумной и масштабной.

Ранее в сети распространились слухи о том, что от Меган Маркл ожидают второго ребенка для принца Гарри.