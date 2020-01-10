Принц Гарри и Меган Маркл объяснили будущую финансовую независимость

Принц Гарри и Меган Маркл стремятся к финансовой независимости / Twitter Ariska

Принц Гарри и Меган Маркл после выхода из состава королевской семьи обретут финансовую независимость, к которой стремятся.

На сайте sussexroyal.com знаменитые супруги поделились подробностями предстоящей самостоятельности и независимости.

Гарри и Меган откажутся от суверенного гранта, из средств которого сейчас формируется пять процентов расходов герцога и герцогини Сассекских. Данный источник дохода формируется за счет перечисления 15% доходов от собственности Короны — так называется совокупность земель и других активов, принадлежащих государству. Остальные 85% поступают в бюджет Британии.

Распределяет средства гранта принц Уэльский, отец Гарри и Уильяма. Они покрывают расходы на официальные поездки, содержание резиденции и ее сотрудников. Законы запрещают членам королевской семьи самостоятельно зарабатывать и получать коммерческий доход. Именно от этих принципов и намерены избавиться Гарри и Меган.

Читайте такжеПикантные фото Меган Маркл попали в сетьКак пишет Bloomberg, источником дохода для пары могут стать лекции и публичные выступления, а также реклама. При этом и принц Гарри, и Меган Маркл уже обладают внушительными состояниями по отдельности: они составляют примерно 40 и пять миллионов долларов соответственно. Маркл заработала внушительный капитал во время актерской карьеры. Аналитики затрудняются ответить, что сейчас будет с этими средствами и не конфисковали ли их в пользу Короны. Эксперты сходятся во мнении, что нынешняя ситуация является неординарной.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.

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