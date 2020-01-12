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Ракетный удар Ирана по базе США в Ираке: солдатам "слили" информацию об атаке - СМИ

12 января 2020, 07:45

Иранские ракеты попали в ту часть военной базы, где обычно находятся американские военнослужащие, но там никого не было.

Военные США в Ираке
Военные США в Ираке знали заранее об атаке Ирана / "Военные обозрения"

Сообщение о предстоящем в ночь на 8 января ракетном ударе Ирана по базе Айн-аль-Асад в Ираке, где находятся военные Соединенных Штатов, было получено заранее, что позволило солдатам спрятаться в убежищах более чем за два часа до начала атаки.

"Большинство военнослужащих либо покинули базу с помощью авиации, либо укрылись в бункерах к 23:00 по местному времени. Первый из четырёх залпов начался в районе 1:30", — сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации, США знали только о самом факте атаки, однако каким образом намерен действовать Иран, американцы не были осведомлены.

Подчёркивается, что иранские ракеты попали в ту часть военной базы, где обычно находятся американские военнослужащие. Откуда были получены сведения, телеканал не уточняет.

Напомним:

В ночь на 8 января  в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет.

Иранское государственное телевидение сообщило, что американские базы обстрелял иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC). В КСИР пригрозили новыми атаками "в любом региональном государстве, которое станет платформой для агрессии США".

Вечером 8 января  президент США Дноальд Трамп обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке.

"Пока я президент США, Иран не будет иметь ядерного оружия. Никто из американцев не пострадал от атаки иранского режима. Все наши солдаты в безопасности, на наших военных базах был нанесен только минимальный ущерб. Великие американские силы готовы к любому развитию событию. Мы не позволим Ирану угрожать всему миру ядерным оружием. Американские военные уничтожили топ-террориста Касема Сулеймани, на счету которого многочисленные американские жертвы", - отметил Трамп во время прямой трансляции.

В ночь на 3 января  по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

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