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"Любитель клетчатых одеял" Насиров дал денег Парнасу

20 января 2020, 14:59

Парнас заявил, что застройщик исключил его из последующей сделки, и что он должен 250 000 долларов только за расходы в январе 2017 года.

Насиров
Насиров инвестировал деньги в проект Парнаса / УНИАН

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который ранее снимал у профсоюза таможни дом за копейки, участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса.

По информации, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - указывает издание.

Также стало известно, что проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом. В том судебном процессе Лев Парнас заявил, что застройщик исключил его из последующей сделки, и что он должен 250 000 долларов только за расходы в январе 2017 года.

Читайте такжеАдвокат Парнаса "слил" видео, подтверждающее ложь ТрампаНапомним, ранее соратник личного адвоката президента США Лев Парнас признался в своих встречах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которому он предлагал поддержку Вашингтона на выборах в обмен на публичное заявление о расследовании в отношении компании Burisma и семьи американского экс-вице президента Джо Байдена.

Парнас уточнил, что администрация Трампа предлагала Украине сотрудничество по системе "услуга за услугу" более двух раз.

Соратник Руди Джулиани первый раз сделал подобное заявление во время встречи с Порошенко. Экс-президенту пообещали за расследования против Байдена личное приглашение в Белый дом или поддержку на посту главы украинского государства.

новости США инвестиции Роман Насиров Лев Парнас
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