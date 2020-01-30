"Всем будет хана": эксперт оценил вероятность войны РФ с НАТО

Сейчас нет большой концентрации западных сил и средств против России / Фото Reuters

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр опроверг заявление китайских военных аналитиков о том, что в случае вооруженного конфликта с силами НАТО РФ потерпит поражение за три часа. По его словам, для подготовки прямого столкновения армий понадобится не меньше месяца.

Фельгенгауэр отметил, что на данный момент нет большой концентрации западных сил и средств против России, их нужно наращивать. При этом эксперт считает, что РФ способна быстрее развернуть свои силы, чем НАТО.

"Самолеты есть и у нас, и у них. Их можно перебрасывать быстрее. Но в любом случае надо подтягивать силы и средства из глубины Европы и Америки. Это потребует больше 30 дней. Российские учения показали, что подтягивание и развертывание они могут сделать быстрее, но это тоже требует времени", - сказал Фельгенгауэр Обозревателю.

"После Крыма вдоль границ на Западе развернули несколько рот. Сейчас там есть 4 тактических батальонных группы. Одна в Польше и по одной в каждой из прибалтийских республик. Ну и, конечно, есть местные вооруженные силы этих государств", – отметил эксперт.

При этом никакие ракеты на данный момент в Европе не развернуты.

"Американцы предполагают, что какие-то ракеты построят к 2025 году, но они будут неядерные", – добавил Фельгенгауэр.

"Так что всё по-разному и всё гораздо сложнее, чем то, как об этом говорят китайцы. Но если любой конфликт перейдет ядерный порог, то, конечно, всем будет хана", – резюмировал российский военный эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года СМИ сообщали, что Североатлантический Альянс рассматривает в качестве главной угрозы не Россию, а Китай.

Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Москва - не враг НАТО, однако ее политика в последние несколько лет является неприемлемой и возмутительной.