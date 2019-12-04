"Россия – не враг НАТО": Дуда назвал Кремль "государством-соседом"

Дуда не считает Россию врагом НАТО / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ нельзя называть врагом НАТО, хотя некоторые действия Москвы являются неприемлемыми.

"Нет врагов (у НАТО – Ред.) НАТО не находится под атакой кого бы то ни было. А когда и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о враге относительного любого государства", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По совам Дуды, ряд действий России в отношении других государств можно назвать неприемлемыми и вызывающими возмущение.

"Россия – это государство-сосед. И хоть мы видим действия России, которые не являются приемлемыми, всё равно речь не идёт о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Дальше, в событиях в Донецке и Луганске Россия также была очень сильной, это не подлежит сомнению", — добавил Дуда.

Как ранее сообщалось, глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне публично заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока украинское государство не изменит свои законы об образовании для языковых и этнических меньшинств.

Также президент Франции Эммануэль Марон заявил, что не все государства-члены Североатлантического альянса считают Россию врагом.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил в двуличности канадского премьера Джастина Трюдо из-за насмешек в свой адрес и покинул саммит НАТО.