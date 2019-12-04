Макрон заступился за Россию перед НАТО, в Госдуме захотели конкретных действий

Макрон заступился за Россию перед НАТО / Сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Марон, который, по словам Трампа, забрал свои слова обратно о смерти мозга НАТО, заявил, что не все государства-члены Североатлантического альянса считают Россию врагом.

По информации, Макрон согласился, что при создании Альянса на вопрос о враге "ответ был простым – Россия, Советский Союз". По его мнению, за последние 30 лет ситуация изменилась.

"Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю", — добавил Макрон.

Французский лидер отметил, что по ряду вопросов, например кибербезопасность и украинский кризис, "эта угроза реальность", но подчеркнул, что в то же время "это партнер по ряду вопросов".

Кроме того, он указал на необходимость переосмысления отношений с Россией, а также сказал, что безопасность в Европе невозможна без основательного и требовательного диалога с российской стороной, сообщает РИА Новости.

В то же время слова Макрона прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Президента Франции можно понять. Не только он, но и другие европейские руководители обеспокоены безопасностью. А Соединённые Штаты не могут её гарантировать. Будем надеяться, что за такими высказываниями Эммануэля Макрона последуют какие-то конкретные действия в виде подписания и соблюдения различных договоров", — сказал Красов.

По словам российского депутата, из-за действий американской стороны "безопасность во всём мире находится под угрозой".

"Можно лишь поддержать лидера Франции, но хочется видеть не только заявления, но и конкретные действия", — подытожил Красов, передают росСМИ.

Читайте такжеНа саммите НАТО Венгрия пообещала не пускать Украину в АльянсНапомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе.

Столтенберг особо отметил, что Москва в последние годы ведёт себя всё более "напористо" и активно вкладывает средства в разработку и создание ядерного вооружения, а также нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).