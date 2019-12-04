"Забрал свои слова обратно": Трамп заявил, чо Макрон изменил свое мнение о НАТО

Трамп заявил, что Макрон изменил свое мнение о НАТО / Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее покинул саммит НАТО из-за ссоры с Трюдо, подчеркнул, что Североатлантический альянс занимает самую сильную позицию за всю историю.

Также глава Белого дома подчеркнул, что во время переговоров с президентом Франции, он, Макрон, взял свои слова о "смерти мозга" НАТО обратно.

"Он видит, что произошло и происходит, как страны усиливаются", — высказался Трамп.

Читайте такжеУкраина пошла в НАТО в не самый лучший моментНапомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель критично отозвались о произнесенной фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Меркель подчеркнула, что слова Макрона являются чрезмерно "резкими", поскольку "НАТО остается основой нашей безопасности" и подчеркнула различие точек зрения на данный вопрос с президентом Франции.

Канцлера поддержал генсек НАТО, подчеркнув, что НАТО не утратило свою мощь.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", — отметил он.

Столтенберг высказал мнение, что любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления Альянса и раскола в ЕС.