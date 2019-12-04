Трамп покинул саммит НАТО из-за ссоры с Трюдо

Трамп и Трюдо повздорили на саммите НАТО / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил в двуличности канадского премьера Джастина Трюдо из-за насмешек в свой адрес.

Как сообщает The Independent, глава Белого дома покинул саммит НАТО вскоре после разногласия.

Трамп высказал мнение, что шутки Трюдо были связаны с разочарованием по поводу требований США к Канаде. В Вашингтоне не скрывают, что недовольны слишком скромным вкладом в Альянс со стороны Оттавы.

Причиной язвительного замечания Трюдо стало опоздание американского лидера на 40 минут на встречу с ним и с принцем Чарльзом. Президенту Франции Эммануэлю Макрону даже пришлось менять расписание из-за американского президента.

"Он опоздал, потому что Трамп на 40 минут затянул пресс-конференцию", — сказал Трюдо.

Борис Джонсон переспросил, действительно ли это было так.

"Видели, как у его помощников челюсти упали?" — добавил премьер Канады.

Лидеры стран посмеялись над шуткой Трюдо. Однако на нее обиделся Трамп, назвал премьера двуличным.

Как ранее сообщалось, Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

Как ранее сообщал Главред, в Германии пригрозили Украине потерей помощи Европейского союза из-за поддержки позиции США в вопросе Северного потока-2.