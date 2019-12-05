В НАТО нашли новую главную угрозу вместо России

НАТО / Reuters

Североатлантический Альянс рассматривает в качестве главной угрозы не Россию, а Китай.

Такую информацию опубликовало немецкая Die Welt, отмечая, что Поднебесная рассматривается странами НАТО как наиболее опасный потенциальный противник.

Издание отмечает, что если среди европейских стран опасения по поводу Пекина не имеют консенсуса, то локомотив Альянса, США, считают Китай главной угрозой. Германия и Франция не разделеяют мнения Вашингтона, указывается в статье. При этом Die Welt считают, что Париж и Берлин недооценивают мощь Китая и исходящую от него опасность.

Читайте также"Общий враг": Макрон сделал громкое заявление про РФ и НАТОРанее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не является врагом НАТО, а президент США Дональд Трамп отметил, что все были бы довольны, если бы произошло сближение между сторонами.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Москва - не враг НАТО, однако ее политика в последние несколько лет является неприемлемой и возмутительной.