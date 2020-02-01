Иран сделал умно, а Россию осудят за сбитый боинг МН17 - эксперт

За сбитый Боинг MH17 Россию осудят / Reuters

Вынужденно признав ракетный удар на украинский самолет Боинг 737-800 МАУ под Тегераном, Иран поступил умнее, чем Россия, которая продолжает, несмотря на все имеющиеся доказательства, отрицать свою причастность к сбиванию малайзийского лайнера МН17 над Донбассом, за что в конце концов будет осуждена, заявил генсек общественно-политической организации ПаньЕвропа-Австрия Райнхард Клучек.

"Авиакатастрофа под Тегераном напоминает об авиакатастрофе на Востоке Украины. В обоих случаях самолеты были сбиты во время боевых действий. И в то время, как Россия продолжает все отрицать, Иран поступил умнее, прислушавшись к советам, что лучше выложить все факты на стол, поскольку в какой-то момент они все равно станут известны ", - заявил он.

При этом эксперт отметил, что "было бы разумно", если бы Иран, заявляя о непреднамеренном сбитии украинского лайнера, передал "черные ящики" и всю связанную информацию украинским органам власти.

Говоря о запланированных в марте слушание дела MH17 в Международном уголовном суде (МУС), Клучек подчеркнул, что Россия будет осуждена за сбивание малайзийского Боинга.

"Все имеющиеся доказательства и свидетельства говорят против России. Поэтому Россия будет осуждена, даже если вообще не будет участвовать в процессе. И это будет иметь последствия в политике против России ", - особо отметил Клучек, передает Укринформ.

Отметим, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января. Авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит силами противовоздушной обороны Ирана и рухнул на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Авиакатастрофа в Донецке произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Читайте такжеКрушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили"Напомним, ранее сообщалось, глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что наказан гражданин страны, который сбил Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Иранец, который сбил Боинг МАУ, лишен свободы.

По словам главы МИДа, гражданин Ирана по ошибке сбил украинский самолет. "Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал он.