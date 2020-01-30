Сбитый Боинг в Иране: СБУ получила доступ к телефонным беседам погибших украинцев

"Черные ящики" сбитого в Иране Боинга МАУ / Reuters

В СБУ подозревают, что кто-то из людей, находившихся на борту Боинга МАУ, сбитого 8 января 2020 года в Иране боевой ракетой, мог говорить по смартфону с людьми, вероятно, причастными к трагедии в Тегеране.

Шевченковский райсуд столицы Украины удовлетворил в полном объеме ходатайство старшего следователя Главка СУ СБУ, разрешил доступ к информации о телефонных переговорах нескольких жертв авиакатастрофы. В первую очередь речь о членах экипажа и двух гражданках Украины из числа пассажиров.

Суд разрешил сотрудникам СБУ вплоть до 20 февраля 2020-го пользоваться доступ к информации - в частности, к датам, времени и продолжительности телефонных разговоров в период с 15.01.2015 по 08.01.2020.

Напомним, ранее руководитель иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил о том, что подданный государства, сбивший боевой ракетой Боинг 737-800 авиаперевозчика МАУ, был наказан.