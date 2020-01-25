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Стало известно, как наказали иранца, сбившего Боинг МАУ

25 января 2020, 11:06

Гражданин Ирана, который сбил Боинг 737, лишен свободы, сообщил глава иранского МИДа.

Глава МИД Ирана сообщил, что иранец, который сбил Боинг МАУ, сидит в тюрьме - Боинг 737
Иранец, который сбил Боинг МАУ, сидит в тюрьме, сказал глава МИД Ирана / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что гражданин страны, сбивший Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, наказан.

Иранец, который сбил Боинг МАУ, лишен свободы, приводит слова министра ISNA.

По словам главы МИДа, гражданин Ирана по ошибке сбил украинский самолет.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал он.

Напомним, Боинг 737 МАУ потерпел крушение под Тегераном 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров). 

Позже Иран признал, что сбил самолет. Иранские власти утверждали, что Боинг сбит непреднамеренно. После этого выяснилось, что самолет сбит ракетой, запущенной военным центром Корпуса стражей исламской революции. КСИР взял на себя полную ответственность за гибель борта.

Боинг МАУ Мохаммад Джавад Зариф
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