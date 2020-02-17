В росСМИ распереживались из-за планов Госдепа по борьбе с пропагандой в Украине

Здание Госдепа / Reuters

Государственный департамент США анонсировал прием заявок на получение грантов ради организации обучения "лидеров мнений" в сфере цифровых медиапроектов в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале Russia Today. "Занятия будут проходить в помещениях культурного центра "Американский дом в Киеве" и на связанных с ним площадках", — завили дипломаты.

Потенциальные партнеры обязаны будут готовить и проводить серию обучающих мероприятий для заранее выбранных украинцев - дабы те могли крайне успешно противостоять "российской дезинформации".

На общую реализацию проекта, как указано в описании гранта, планируется выделить 250 тысяч долларов США.

"Предусмотрен запуск новых медиаплощадок, таких как подкасты и видеоблоги, материалы для которых будут готовиться в мастерских на территории центров, входящих в аффилированную с посольством сеть "Американские пространства", - подытожили дипломаты.

Напомним, ранее, с 26 августа 2019 года представители Госдепа США объявили о запуске второго пакета антироссийских санкций - из-за отравления веществом Новичок российскими офицерами в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.