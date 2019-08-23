Госдеп подтвердил введение новых санкций против России: список

Госдеп США подтвердил введение новых санкций против России / Reuters

Второй пакет антироссийских санкций США введет в действие с 26 августа, сообщил американский Госдеп.

Санкции связаны с делом Скрипалей. Решение о них было принято еще 29 марта 2019 года.

В перечень новых санкций войдут:

запрет на кредитование правительства России американскими банками,

ограничения по экспорту из РФ.

Ранее в США раскрыли детали второго пакета санкций против России.

"Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия", – сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Кроме того, санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития и доступ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности со Штатами.

Напомним, бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев во время чата в Главреде оценил влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.