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Сообщение о бомбе в самолете: в России экстренно пошел на посадку пассажирский лайнер

3 марта 2020, 10:05

На борту лайнера находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

небо,самолет
Самолет экстренно пошел на посадку из-за сообщения о бомбе  / Reuters

ЧП с самолетом в России. В Перми экстренно садится пассажирский лайнер, который следовал по маршруту Новосибирск-Москва, из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Как сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, о взрывном устройстве на борту самолета A-320 сообщил неизвестный. Командир борта принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

На борту лайнера находятся 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

В пресс-службе пермского аэропорта сообщили, что рейс авиакомпании S7 Airlanes подал сигнал тревоги в небе над Удмуртской республикой. Долгое время лайнер не выходил на связь. На данный момент борт совершил посадку в международном аэропорту Пермь. Никто из пассажиров не пострадал. 

Напомним, 30 января лайнер модели AirBus A-321 авиакомпании S7 (рейс Симферополь - Москва)  экстренно сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта. Одна из пассажирок угрожала взорвать себя,  на борту находились 195 человек.

Позже полиция арестовала женщину, которая угрожала бомбой, которая якобы находилась у нее в сумке. "Террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Женщина была очень нетрезвой. 

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