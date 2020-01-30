Захват самолета: в Москве террорист угрожает взорвать самолет в аэропорту

Самолет с террористкой отбуксировали на отдельную стоянку / Baza

В Московском аэропорту лайнер модели AirBus A-321 авиакомпании S7 (рейс Симферополь - Москва) экстренно сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта.

Согласно имеющимся данным, одна из пассажирок которого угрожает взорвать себя, находятся 195 человек.

Захват самолета Симферополь - Москва произошел около 14 часов по киевскому времени.

Сейчас лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров. В отделении полиции Домодедово происходит вооружение бойцов — идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолёту.

По предварительной информации, экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок после приземления встала на проходе с сумкой и объявила, что внутри - бомба, и она готова взорвать себя и самолет.

При этом никаких действий она не предпринимает, стоит в проходе и отказывется возвращаться на свое место.

По предварительным данным, установлена личность женщины - это 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Полиция уже арестовала женщину и допрашивает ее. По неподтвержденным пока данным она была пьяной.