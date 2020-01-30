Захват самолета: полиция арестовала пьяную террористку

Сейчас ее допрашивают спецслужбы.
Полиция арестовала женщину, которая совершила захват самолета рейса Симферополь - Москва, угрожая бомбой, якобы находившейся у нее в сумке.
Сейчас она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Её опрашивают сотрудники ФСБ и МВД. Взрывного устройства при ней не обнаружено.
По предварительным данным, установлена личность женщины - это 35-летняя Антонина Полодиянцева. Как сообщают источники, женищна была очень нетрезвой.
Она увлекалась психотерапией и личностным ростом, а сегодня вот решила угрожать взрывом самолета.
После выступления к ней подошел человек, представился сотрудником органов и начал разговор. Девушка немного успокоилась, размякла и стала дожидаться сотрудников полиции.
В компании S7 прокомментировали инцидент в Домодедово:
"При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорту Домодедово"