Бомба в самолете с 262 пассажирами: в России в небе произошло устрашающее ЧП

В России "заминировали" самолет / oruzhie.info

Утро в понедельник, 27 января, в России произошло ЧП с пассажирским самолетом, которое не на шутку перепугало всех пассажиров. А их на борту находилось 262, плюс 10 членов экипажа.

По информации, борт, который вылетел из Хабаровска и направлялся в Москву, не долетел до места назначения.

Стало известно, что через час после вылета из аэропорта, когда самолет находился на высоте 10 тысяч метров, пилотов уведомили о бомбе.

Сообщение о бомбе заставило пилотов изменить курс и экстренно приземлиться. Самолет вернулся в аэропорт Хабаровск, где его в срочном порядке начали осматривать соответствующие службы.

Отметим, в пресс-службе хабаровского аэропорта пояснили, что информация о заложенном взрывном устройстве на борту самолета поступила на пульт Росгвардии.

Читайте такжеАвось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУНапомним, ранее в США произошло ЧП с самолетом – из-за аварийной ситуации воздушное судно вынуждено было сбросить топливо прямо над школьным кварталом в Лос-Анджелесе. В результате более 40 человек пострадали.

Экстренная ситуация возникла во время коммерческого рейса Лос-Анджелес – Шанхай. Предварительной причиной инцидента называют проблемы с двигателем. После того как самолет скинул топливо, он был вынужден вернутся в аэропорт.