Новое ЧП с самолетом: лайнер сбросил топливо прямо на школьный квартал

У самолета возникли проблемы с двигателем / скриншот

В США произошло ЧП с самолетом – из-за аварийной ситуации воздушное судно вынуждено было сбросить топливо прямо над школьным кварталом в Лос-Анджелесе. В результате более 40 человек пострадали.

Экстренная ситуация возникла во время коммерческого рейса Лос-Анджелес – Шанхай. Предварительной причиной инцидента называют проблемы с двигателем. После того как самолет скинул топливо, он был вынужден вернутся в аэропорт.

Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы. Как сообщает пожарная служба Лос-Анджелеса в Twitter, очевидцы услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах.

Больше все пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 километрах от аэропорта. У всех пострадавших диагностировали незначительный вред здоровью, госпитализация не потребовалась.

Напомним, 15 января произошел новый инцидент с самолетом Боинг 737-800 в Одессе. Так, лайнер авиакомпании Azur Air из Шарм-эм-Шейха не смог приземлиться. Самолет сделал круг в зоне ожидания, но сесть так и не смог. Отмечается, что причиной инцидента стал густой туман. Диспетчерам аэропорта Одесса пришлось направить лайнер в международный аэропорт Борисполь.