Столкнулся с облаком саранчи: в Эфиопии - ЧП с пассажирским самолетом

Нос самолета покрылся бурыми пятнами / Фото facebook.com/AeronewsGlobal

В Эфиопии произошло ЧП с пассажирским самолетом Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Лайнер не смог приземлиться в аэропорту города Дыре-Дауа из-за того, что налетел на огромное облако саранчи.

В Сети опубликовали фото самолета - нос лайнера, двигатель и крылья, а также лобовое стекло кабины покрыты бурыми пятнами из-за насекомых, которые разбивались о самолет.

Фото facebook.com/AeronewsGlobal

Как сообщает кенийская газета The Standard, самолет дважды заходил на посадку, но так и не смог приземлиться из-за плохой видимости. В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Фото facebook.com/AeronewsGlobal

Напомним, в Канаде также произошло ЧП с пассажирским самолетом - у воздушного судна прямо на ходу во время взлета отвалилось колесо. Борт авиакомпании Air Canada должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. Однако из-за инцидента рейс отменили. На борту лайнера находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Они вынуждены были лететь в Сагеней другим рейсом. О пострадавших не сообщается.