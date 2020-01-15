В Одессе не смог приземлиться Боинг 737: подробности инцидента

Туман в Одессе / tsn.ua

Новый инцидент с самолетом Боинг 737-800 произошел в Одессе. Так, лайнер авиакомпании Azur Air из Шарм-эм-Шейха не смог приземлиться.

По данным местного издания Думская, самолет сделал круг в зоне ожидания, но сесть так и не смог. Отмечается, что причиной инцидента стал густой туман. Диспетчерам аэропорта Одесса пришлось направить лайнер в международный аэропорт Борисполь.

Стоит отметить, что одесский аэропорт не смог принять еще несколько рейсов из-за погодных условий. Так, были отменены рейсы из Стамбула, а также борт из Тель-Авива.

Как ранее сообщал Главред, президент украинской компании Евгений Дыхне заявил, что компания МАУ отказалась от рейсов в Иран.