"Не рассматривается": в МАУ сделали громкое заявление об Иране

Самолет МАУ / @flyuia.ua

Пилоты разбившегося в Иране Боинга МАУ не могли ошибиться. По словам президента украинской компании Евгения Дыхне, летчики имели чрезвычайно высокую квалификацию.

"Наши летчики, пилоты этого рейса, имели чрезвычайно высокую квалификацию и беспроблемно могли посадить самолет даже на одном двигателе, это не представляло для них какой-либо сложности", – рассказал Дыхне в интервью LB.ua.

При этом он напомнил, что на борту находился пилот-инструктор.

"Это человек, который не только сам летает, еще учит других пилотов, как вести себя в той или иной сложной ситуации. Наши пилоты неоднократно выполняли заходы и выходы из аэропорта Тегерана – МАУ летает туда шестой год", – объяснил президент МАУ.

Кроме того, он заверил, что МАУ не будет выполнять рейсы в Иран после трагедии.

"На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ред.)", - подчеркнул Дыхне.

Как ранее сообщал Главред, президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что главным виновником трагедии самолета МАУ является Государственная авиаслужба Ирана.