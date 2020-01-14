"Внимание мира приковано": в Иране создадут спецсуд по крушению Боинга МАУ

Крушение Боинга МАУ / Reuters

В Иране намерены создать специальный орган для расследования катастрофы Боинга МАУ. По словам президента страны Хассана Рухани, необходимо точно выяснить, как сбили пассажирский лайнер.

"С того момента, как я узнал, что это не была обычная авиакатастрофа, я приложил много усилий, чтобы сократить расследование и точно узнать, как самолет сбили" – цитирует иранского лидера Mehr.

При этом он заявил, что необходимо создать специальный суд, который будет заниматься этой трагедией.

"Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду", - заявил Рухани.

Кроме того, он пообещал следить за расследованием крушения Боинга МАУ. Также президент Ирана снова обвинил США в причастности к катастрофе.

"Виноват не только тот, кто нажал на кнопку. Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такой ошибке? Корень всех печалей находится в Америке" – подчеркнул Рухани.

Как ранее сообщал Главред, в Иране заступились за Корпус стражей исламской революции после трагедии самолета МАУ.