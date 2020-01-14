В Иране цинично "отбеливают" бойцов КСИР после крушения самолета МАУ

Крушение самолета МАУ / Reuters

В Иране заступились за Корпус стражей исламской революции после трагедии самолета МАУ. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави, человеческая ошибка не подорвет доверие к членам КСИР.

"Трагический инцидент, унесший жизни ряда наших людей, сильно опечалил сердца защитников безопасности страны в Вооруженных силах", – цитирует Мусави Mehr.

При этом он указал, что "с учетом благородного народа страны и скорбящих семей погибших, человеческий фактор никогда не подорвет достоинство и выдающиеся достижения Корпуса стражей исламской революции".

Как ранее сообщал Главред, официальный представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что в стране начались задержания причастных к трагедии самолета МАУ.