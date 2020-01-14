  1. Главная
  3. Мир

В момент запуска ракеты по украинскому Боингу над Тегераном видели еще один самолет

14 января 2020, 06:59

В воздухе находился еще и самолет катарских авиалиний.

МАУ, самолет
Боинг 737 МАУ потерпел крушение в Иране 8 января / @flyuia.ua

В момент запуска ракеты иранских сил ПВО в небе над Тегераном был еще один самолет, кроме впоследствии сбитого украинского лайнера Боинг 737 МАУ. Об этом рассказал иранский депутат Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

По данным депутата,  в воздухе находился также самолет катарских авиалиний. Лайнер вошел в иранское воздушное пространство и сделал запрос диспетчерам. Те в свою очередь передали информацию силам противовоздушной обороны ПВО, передает издание IRIB.

Напомним, ранее американское издание The New York Times подробно воспроизвело смертельный рейс самолета МАУ в Иране. Сообщается, что лайнер пробыл в небе лишь  семь минут. 

Как ранее сообщал Главред, 8 января  Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. 

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО. 

В иранском правительстве также заявили, что узнали о том, что иранская ракета сбила самолет МАУ только накануне официального признания.

12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что почти треть тел украинцев, которые погибли в результате крушения украинского самолета Боинг 737 в Иране, идентифицированы. Тела погибших вернут в Украину ориентировочно в понедельник-вторник - 20-21 января. 

самолет Боинг Иран МАУ новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «В момент запуска ракеты по украинскому Боингу над Тегераном видели еще один самолет». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:28
Странная реакция Украины на сбитый самолет еще вылезет ей боком
07:59
На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб 26-летний украинский боец
07:38
"Горжусь им": сбежавшая из России журналистка вышла замуж за ученого-расчленителя
07:16
"Сладка попка, полный chillout ": Дорофеева свела с ума сочными ягодицами крупным планом
06:59
В момент запуска ракеты по украинскому Боингу над Тегераном видели еще один самолет
06:55
Живут на широкую ногу: чем грозят чиновникам баснословные зарплаты
06:28
Мода 2020: в моду вернулись джинсовые юбки с дырками и разрезом спереди фото Фото
06:01
Как легко проснуться утром: топ-5 упражнений для бодрости Видео
05:33
Почему при ОРВИ нужно пить холодное: рекомендация Комаровского Видео
05:04
"Точки невозврата": климатологи предрекли человечеству "настоящий ад"
04:51
Привітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты
04:36
Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото Фото
03:59
"Сиси висят": Волочкова засветила грудь разных размеров
03:22
"Сигнал": эксперт указал на печальный исход кровавых протестов в Иране
02:48
Вредная еда: диетолог рассказала, чем заменить пиццу, чипсы и конфеты
02:10
Бычья сила: мужчина выпил таблетку для скота-осеменителя и пожалел
01:31
Голые парни с тарелками "напали" на супермаркет из-за бананов: в Сеть слили видео
01:11
Ученые перечислили напитки, облегчающие кашель
00:54
Названы угрозы, которые несет плавленый сыр Видео
00:26
Барселона уволила Вальверде и официально назначила нового тренера
00:19
14 января – какой сегодня праздник: Старый Новый год 2020 и Обрезание Господне Видео
00:04
Во Львове СБУ выяснила, кто угрожал генконсулу Польши
13 января, понедельник
23:55
"Заболело ухо": Кличко экстренно вернулся в Киев и перенес операцию
23:42
Помогали спасатели: в Запорожье жена из-за обиды надела гайку на половой орган мужа
23:40
Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza Видео
23:27
Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Хабибом
23:08
В Одессе глава областной налоговой хотела подкупить прокурора за 25 тысяч долларов Видео
23:01
Старый Новый год, свято Василя и Обрезание Господне – что нельзя делать в этот день Видео
23:00
Игрок сборной Украины забил курьезный гол за зарубежный клуб Видео
22:55
Эксперт рассказал, почему в Украине "порезали" новые ФОПы
22:52
Катастрофа МАУ: опознали тело первого погибшего украинца
22:42
Масштабный потоп в Ocean Plaza: информация о пострадавших
22:37
"Шо, опять?": Коболев и Витренко получат премию за долги Газпрома
22:29
Экс-звезда Ливерпуля вернулся в чемпионат Англии
22:12
"Взятки, вонь и тараканы": жители Днепра пожаловались на условия в больницах
22:00
Украинский футболист забил гол в европейском чемпионате Видео
21:49
Китай купил 50% украинской фондовой биржи
21:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
21:30
Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото Видео
21:26
"Извинений недостаточно": семья погибших в самолете МАУ требует принятия мер
21:18
"Эрдоган забрал у меня все": легенда сборной Турции работает таксистом в США
21:16
Печальная статистика: роддома Киева ужаснули данными о рождаемости
21:08
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
21:02
Эксперт рассказал, что сулит Украине закон о рынке капитала
20:55
Уайлдер: Фьюри не способен никого нокаутировать
20:45
"Нарушили все нормы": Украина направила Ирану решительную ноту
20:35
Были без сознания: в полиции рассказали об утонувшем автомобиле с четырьмя телами Видео
20:33
Жуткий пожар в Одессе: полиция нашла еще одного виновного
20:23
Динамо выиграло "дело Ярмоленко" у СДЮШОР Юность
19:57
Елизавета II приняла решение из-за выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять