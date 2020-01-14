В момент запуска ракеты по украинскому Боингу над Тегераном видели еще один самолет

Боинг 737 МАУ потерпел крушение в Иране 8 января / @flyuia.ua

В момент запуска ракеты иранских сил ПВО в небе над Тегераном был еще один самолет, кроме впоследствии сбитого украинского лайнера Боинг 737 МАУ. Об этом рассказал иранский депутат Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

По данным депутата, в воздухе находился также самолет катарских авиалиний. Лайнер вошел в иранское воздушное пространство и сделал запрос диспетчерам. Те в свою очередь передали информацию силам противовоздушной обороны ПВО, передает издание IRIB.

Напомним, ранее американское издание The New York Times подробно воспроизвело смертельный рейс самолета МАУ в Иране. Сообщается, что лайнер пробыл в небе лишь семь минут.

Как ранее сообщал Главред, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В иранском правительстве также заявили, что узнали о том, что иранская ракета сбила самолет МАУ только накануне официального признания.

12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что почти треть тел украинцев, которые погибли в результате крушения украинского самолета Боинг 737 в Иране, идентифицированы. Тела погибших вернут в Украину ориентировочно в понедельник-вторник - 20-21 января.