Крушение Боинга МАУ: в СНБО назвали ориентировочные даты возвращения тел украинцев

Тела украинцев, погибших в результате крушения Боинга в Иране, могут доставить в Украину 20-21 января, сказал Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что почти треть тел украинцев, которые погибли в результате крушения украинского самолета Боинг 737 в Иране, идентифицированы.

Тела погибших вернут в Украину ориентировочно в понедельник-вторник - 20-21 января, рассказал секретарь СНБО в комментарии, сообщает ВВС News Україна.

По его словам, идентифицированы 30% тел жертв-украинцев.

Напомним, 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, погибли 176 человек, 11 жертв - украинцы.

Позже Иран признал, что сбил самолет. Президент страны Хасан Рухани назвал случившееся катастрофической ошибкой. Потом выяснилось, что Боинг 737 МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса cтражей исламской революции. КСИР уже взял на себя полную ответственность за гибель борта.