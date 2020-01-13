Пробыл в небе семь минут: The New York Times воспроизвела смертельный рейс самолета МАУ в Иране

Боинг 737 МАУ потерпел крушение в Иране 8 января / Reuters

Трагический рейс самолета Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение в Иране 8 января и забрал жизни 176 людей, длился всего лишь 7 минут. Американское издание The New York Times подробно воспроизвело рейс украинского лайнера.

Боинг 737 вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в 4:42 по киевскому времени и направлялся к северо-западу. Через три минуты самолет уже был на высоте около 2,4 км и четко отображался на радарах.

В 6:12 электронные системы начали давать сбой и самолет передал последний сигнал. При этом судно МАУ продолжало полет. В 6:15 в лайнер попала ракета. По данным The New York Times, в нескольких километрах от места падения самолета находятся секретные военные базы Ирана, где расположены противовоздушные системы.

После удара Боинг 737 МАУ летел еще несколько минут, лайнер упал в 16 км от места, где был зафиксирован последний переданным диспетчерам сигнал.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, 11 жертв - украинцы. 12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что почти треть тел украинцев, которые погибли в результате крушения украинского самолета Боинг 737 в Иране, идентифицированы. Тела погибших вернут в Украину ориентировочно в понедельник-вторник - 20-21 января.