Путин исподтишка оскорбил Эрдогана демонстрацией победы русских над турками

Путин принял Эрдогана на фоне скульптур с подтекстом / Фото: ТАСС

В российском сегменте соцсетей активно обсуждают забавное совпадение. на фотографиях с переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоялись накануне в Кремле.

В Twitter пользователи подчеркнули, что над камином, рядом с которым сидели главы России и Турции, стояли часы со статуей "Переход через Балканы" российского скульптора Евгения Лансере. Она посвящена подвигу русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

В комментариях россияне увидели в этом "психологическую атаку на Эрдогана" и "троллинг года".

Также в комнате, где состоялась встреча Путина и Эрдогана, тояла статуя Екатерины Великой, которая в свое время отвоевала у Османской империи Крым. Статуя императрицы находилась прямо за спинами членов турецкой делегации.

"Турецкая делегация в Москве стоит под статуей Екатерины Великой, победившей Османскую империю 11 раз!" – написал в Twitter пользователь Фарес Шехаби.

/ Фото: ТАСС

/ Фото: ТАСС

На резонанс в Сети отреагировали в Кремле, охарактеризовав происшествие досадным совпадением.

"Эти часы стоят там 20 лет минимум. Ну конечно, это совпадение", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 5 марта в Москве прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Беседа три часа подряд велась в формате тет-а-тет, и стороны достигли определенных договоренностей.

Как сообщал Главред, турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.