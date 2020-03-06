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Почему Путин и Эрдоган не нашли решения сирийского вопроса

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

6 марта 2020, 08:26

Эрдоган поехал в Москву без особенных козырей и не сумел выторговать многого.

путин эрдоган
путин эрдоган / GettyImages

Переговоры Путина - Эрдогана по Сирии завершились. Длились около 6 часов.

Вот мои основные выводы:

1. Объявлено перемирие. Как я и писал. Начиная с 00:01 часов по местному времени, в Сирии вокруг провинции Идлиб начнёт действовать российско-турецкое перемирие, и должны прекратиться бои. Это хорошо, как для сторон, так и для мирного населения. Но будет ли оно работать - вопрос.

2. Статус-кво вокруг территорий, взятых сирийскими войсками, начиная с мая 2019 года, сохраняется. Это значит, что 1600 кв. км территории, которые они заняли, включая города Маарет Ан-Нуман и Саракеб, а также трассу М5, остаются под контролем Дамаска. Это однозначная победа Асада.

3. К северу и югу от трассы М4 "Латакия-Алеппо" будет создана буферная зона в 6 км, которую будут патрулировать совместно российско-турецкие войска. Из этой зоны должны убраться боевики антиправительственных сил, которые ныне и контролируют трассу. Это ещё одна победа для Дамаска. Правда, непонятным остаётся вопрос: кто и каким образом будет выводить оттуда исламские экстремистские группировки, неподконтрольные Турции?

4. Вопрос террористических организаций в Идлибе не решён. Ведь это и было главной проблемой Сочинских соглашений - радикальные экстремисты, не пожелавшие выйти из буферного пояса, не были подконтрольны Турции, и Сирия посчитала это за повод начать военную операцию весной 2019 года. Как ТЕПЕРЬ планируют их выводить - неизвестно.

Вот, например, трасса М4, которая будет контролироваться совместно РФ и Турцией, управляется исламскими экстремистскими группировками, не подконтрольными Анкаре. Она проходит через два стратегических города - Ариха и Джиср Аш-Шугур.

Это два логистических и опорных бастиона боевиков. Один контролируется террористами коалиции "Тахрир Аш-Шям", а в другом расположена штаб-квартира "Исламской партии Туркестана" - тоже террористической группировки, в которую входят приезжие заробитчане из Центральной Азии и китайцы-уйгуры. Кто будет убеждать их покинуть буферную зону?

5. В соглашениях не подняты вопросы беженцев, скапливающихся у границы с Турцией. Хотя, как я понимаю, Эрдоган для себя проблему беженцев решил, отправив их восвояси в Европу. А русским это вообще не очень интересно, как мне кажется.

6. Нет никаких упоминаний о судьбе турецких наблюдательных пунктов, оставшихся в окружении сирийскими войсками. А это, между прочим, важный пункт, ибо Эрдоган частично оправдывал свою военную операцию "Весенний щит" против сирийских войск как раз необходимостью деблокировать турецкие наблюдательные пункты. А тут - ноль инфы.

Короче, в принципе, произошло то, о чём я говорил и в видео, и писал много раз. Эрдоган поехал в Москву без особенных козырей. Провал битв за Кяфр-Нубуль и Саракеб, мне кажется, повлиял на исход переговоров.

Здесь однозначно победили Россия и Сирия. Дамаск получил то, чего хотел: две трассы, горные районы Джабаль Аз-Завийя, предгорья и, возможно, ему отдадут плато Аль-Габ + две трассы, которую откроют для гражданских.

Россия показала, что она - эффективный переговорщик, всё также сохраняющий управляемость процессами в Сирии.

Турция получила возможность заявить о "победах", сообщить, что трассу М4 врагу не сдали, а с Россией ситуацию до войны не довели. Ну и показать, что они остаются игроком на сирийской шахматной доске.

Впрочем, я считаю, что данное соглашение, как и Сочинское - временное. Ведь главный вопрос всего замеса - что делать с террористами в Идлибе - не решён. А это оставляет поле для манёвра, и окно для очередной эскалации в случае провала перемирия.

Илия Куса Идлиб Новости Сирии Новости Турции новости России Владимир Путин ИГИЛ Реджеп Тайип Эрдоган
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