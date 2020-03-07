"Призрак приследовал": российский политолог назвал причину отставки Медведева с поста премьера

Владимир Путин и Дмитрий Медведев / Reuters

Бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев страдает от алкогольной зависимости. По словам российского политолога Станислава Белковского, именно пагубная привычка стала одной из причин его отставки.

"Я не думаю, что он что-то сделал не так. Хотя, конечно, увлечение алкоголем сказалось. Не знаю, как сейчас, но на протяжении долгих лет призрак преследовал Дмитрия Анатольевича. Это не любит Владимир Владимирович, который сам пить бросил, несколько лет назад вообще завязал", – рассказал Белковский в интервью Гордону.

При этом он отметил, что в Кремле на приемах резко снизилось качество алкоголя после того, как президент РФ Владимир Путин бросил пить.

"Однажды была известная сцена, когда "не уберегли Дмитрия Анатольевича". Заседание правительства никак не могло начаться, потому что не появлялся на нем сам Дмитрий Анатольевич, будучи премьером. И тогда приехал вместо него Владимир Владимирович Путин, провел заседание правительства и сказал: "Не уберегли мы Дмитрия Анатольевича". В связи с чем и возник термин "русский грипп": по официальной версии, Дмитрия Анатольевича подкосил грипп", – поделился воспоминаниями эксперт.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин назначил уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на новый пост.