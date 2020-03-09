Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда

В результате крушения Boeing 777 погибли 298 человек / Reuters

В понедельник, 9 марта, начнется судебный процесс по делу о катастрофе малазийского Boeing 777, который потерпел крушение в небе над Донбассом в 2014 году. Российский политолог Станислав Белковский дал прогноз, чем закончится для России рассмотрение дела судом Гааги.

В частности, эксперт считает, что РФ не будет признана заказчицей авиакатастрофы. При этом Кремль, возможно, согласится выплатить компенсацию семьям погибших.

"В рамках этого процесса Россию, как государство, не признают заказчицей. Такой исход процесса [президента РФ] Владимира Путина вполне устраивает. Другое дело – что он внутренне готов даже выплатить компенсацию семьям погибших, как [ливийский диктатор] Муаммар Каддафи заплатил жертвам теракта в Локерби. Но – при условии, что Россию никто ни в чем обвинять не будет. Это будет жест доброй воли, а не следствие судебного решения", – сказал Белковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

При этом политолог считает, что определенных физических лиц могут признать виновными в авиакатастрофе.

"Они находятся вне доступа западного правосудия, поэтому останутся ли там, где есть, или с ними произойдут несчастные случаи, чтобы они никогда уже никому ничего не сказали лишнего?", – предположил Белковский.

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Как известно, авиакатастрофа в Донецке произошла 17 июля 2014 года. Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Как сообщал Главред, 9 марта в Гааге начнется рассмотрение в суде резонансного дела об авиакатастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом. Слушания пройдут в Схипхоле, неподалеку от Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, которые были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук": Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

По словам юристов, судебный процесс по делу MH17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения. В свою очередь, глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг считает, что все судебные процессы займут 10-15 лет.