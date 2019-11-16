Смертельный рейс MH17 и Россия: в МИД Германии сделали жёсткое заявление

В Германии призвали РФ поддерживать расследование по делу МН17 / Reuters

Новые обвинения против России, выдвинутые Объединенной следственной группой (JIT) в деле крушении боинга МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года, являются "очень тяжкими", заявила официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – указала представитель МИД Германии, передает Deutsche Welle.

При этом Адебар призвала Россию поддерживать расследование по МН17 и напомнила о поддержке Германией работы Объединенной следственной группы (JIT), а также позиции, закрепленной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года.

В то же время в России выводы Объединенной следственной группы отвергли, назвав их "предвзятыми и некомпетентными".

К слову, малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на территории "ДНР" 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Предположительно самолёт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" принадлежавший неизвестной стороне военного конфликта на Юго-востоке Украины. Многие страны Запада во главе с США немедленно обвинили ополченцев и Россию, которая поддерживает непризнанные республики в произошедшем. Россия же возложила вину на украинскую сторону приводя аргументы о непричастности ополчения к трагедии.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону РоссииНапомним, ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новые доказательства причастности Российской Федерации к гибели почти 300 человек в небе над Донбассом.

Так, на своем YouTube-канале следственная группа обнародовала записи телефонных разговоров боевиков с российскими чиновниками, а на сайте опубликован отчет. Кроме того, следователи побеседовали в несколькими свидетелями из боевиков "ДНР", которые подтвердили, что приказы приходили из России.

В частности, на одной из записи якобы террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания Кремля.

На другой записи член "ДНР" сообщает местному командиру, что прибудут люди с полномочиями от министра обороны РФ Сергей Шойгу. При этом идет речь о том, что вместо местных полевых командиров поставят москвичей.

Согласно еще одной записи, помощник президента РФ Владислав Сурков принимал активное участие в назначениях внутри "ДНР".