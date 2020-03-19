"Сложное положение": Путин увидел украинский след в отказе Минска пускать поезда в Крым

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил нежелание Минска запускать поезда в аннексированный Россией Крым. По его словам, белорусский лидер Александра Лукашенко "выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

"Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в отсутствии экономической целесообразности для перевозчиков", - цитирует Путина Спутник Беларусь.

При этом он напомнил, что Беларусь независимая страна.

"Беларусь - независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя полезной", - отметил президент РФ.

Также он надеется, что в будущем эти вопросы будут решены.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему безразличны санкции западных стран.