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"Сложное положение": Путин увидел украинский след в отказе Минска пускать поезда в Крым

19 марта 2020, 11:24

Владимир Путин надеется, что ситуация в дальнейшем изменится.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил нежелание Минска запускать поезда в аннексированный Россией Крым. По его словам, белорусский лидер Александра Лукашенко "выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

"Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в отсутствии экономической целесообразности для перевозчиков", - цитирует Путина Спутник Беларусь.

При этом он напомнил, что Беларусь независимая страна.

"Беларусь - независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя полезной", - отметил президент РФ.

Также он надеется, что в будущем эти вопросы будут решены.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему безразличны санкции западных стран.

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